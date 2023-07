San Severino, sabato 1º e domenica 2 luglio, ha celebrato e ricordato separatamente, come avverrà in futuro, alcuni momenti particolarmente cruciali e significati della sua storia resistenziale legati al glorioso Battaglione Mario, che ha svolto un ruolo di primaria importanza per tutto il Centro Italia.

Infatti, a partire da quest’anno, ogni 1º luglio sarà ricordata la Liberazione cittadina, perché il 1º luglio 1944 il Battaglione Mario scese da Stigliano ed entrò in piazza, dove ad attenderlo c’era un popolo festante: aveva liberato San Severino anticipando di un giorno l’arrivo delle truppe alleate.

Questo è stato ricordato con un trekking urbano guidato da Matteo Petracci, che da Castello al monte ha accompagnato un nutrito gruppo sui sentieri che hanno visto le gesta di quei giorni fino al San Pacifico. Poi la serata è proseguita al teatro Feronia dove è stato proiettato un video di ricostruzione storica della resistenza civile e militare settempedana. Il tutto è culminato con la lettura scenica di Max Collini, che ha richiamato tantissimi giovani provenienti da tutta la regione, nonostante il maltempo avesse costretto a spostare all’ultimo momento la festa dal Castello al monte al teatro stesso.

Domenica 2 luglio, a Chigiano, come da tradizione, sono stati ricordati gli eccidi avvenuti il 24 marzo proprio in quel luogo e il 26 aprile 1944 a Valdiola, con una commovente lettura scenica dell’associazione Sognalibro.

Meri Marziali, sindaco di Monterubbiano e già presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Marche, oratrice ufficiale, ha evidenziato il ruolo fattivo e fondamentale delle donne nella Resistenza e la loro conquista sul campo dei diritti politici e di parità di genere, questi ultimi ancora non pienamente realizzati.

Il bel tempo e il profondo legame sia della popolazione delle frazioni sia delle molte sezioni Anpi a questo luogo teatro degli eventi hanno reso questa celebrazione molto partecipata.

Donella Bellabarba, presidente della Sezione Anpi “Capitano Salvatore Valerio” San Severino Marche