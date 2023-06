Venerdì scorso l’associazione Rione Settempeda ha festeggiato insieme ai suoi atleti e collaboratori il recente successo nell’edizione 2023 del Palio dei castelli.

Soddisfazione da parte del presidente e del direttivo per aver costruito delle squadre affiatate e vincenti, investendo massicciamente su una manifestazione alla quale credono moltissimo, perché capace di creare forti emozioni e sane dosi di adrenalina, che ancora una volta raduna migliaia di persone nella splendida cornice di Piazza del Popolo; per questo quindi vanno ringranziati l’associazione Palio, l’Amministrazione comunale e gli altri castelli e rioni partecipanti.

Il Rione Settempeda in questa edizione si è presentato con una torre completamente ristrutturata (a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso anno, quando la storica torre è andata distrutta), totalmente conforme al regolamento, studiata per essere più aerodinamica e quindi più perfomante, portata in spalla da eccellenti atleti che hanno dato lustro ai colori del Rione.

Per la prima volta nella sua storia, il Rione Settempeda è riuscito nell’impresa di vincere il tiro alla fune, poi squalificato per un episodio a fine gara. Ciononostante, grazie anche agli ottimi risultati negli altri giochi (4 podi), e ovviamente grazie alla vittoria in larga misura nella Corsa delle torri, con 82 punti il Rione Settempeda ha conquistato la vittoria, 7 anni dopo l’ultimo successo avvenuto nel 2016.

Ora si lavora per replicare anche il prossimo anno, rispettando quello che è stato il motto di questa edizione: Acta non verba.