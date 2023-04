Il 13 aprile del 2020 moriva don Luigi Angeloni. E’ stato uno dei sacerdoti più longevi della Diocesi, attivo e presente in parrocchia fino all’ultimo. A San Severino fu lui la terza vittima del Covid.

I nipoti e gli altri familiari lo ricordano sempre con immutato affetto, gratitudine e nostalgia: “Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono dovunque noi siamo” (Sant’Agostino).

Fino al momento in cui la salute glielo ha permesso, don Luigi è stato un grande punto di riferimento – anche a dispetto dell’età – per l’intera diocesi di Camerino e per le parrocchie settempedane. A cominciare da quella di Sant’Anna a Parolito, i cui fedeli scrivono: “Sono tanti i pensieri e le parole che vengono in mente al tuo ricordo, caro don Luigi, ma una senz’altro le racchiude tutte: semplicemente Grazie!”.

Per chi volesse, domenica 23 aprile, verrà celebrata una messa di suffragio alle ore 10 nella chiesa di Parolito.