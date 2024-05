Novità dell’estate: “Elemental Campus” fra piscina Blugallery e Social Farm Accademy

Il Blugallery Team e la Social Farm Accademy propongono un’interessante novità nel panorama delle iniziative post scuola. Si tratta dell’Elemental Campus, un’esperienza per stare insieme rivolta a bambini e bambine, dai 3 anni in su, e a ragazzi e ragazze fino ai 14 anni. Due i periodi: dal 10 giugno al 2 agosto e, poi, dal 29 agosto al 13 settembre. Dove? In parte nella piscina del Blugallery e, in parte, negli spazi parrocchiali della chiesa di Santa Maria di Dio, a Taccoli.

“Il campus estivo Elemental – spiegano i promotori – sarà un viaggio sensoriale tra gli elementi acqua, aria, terra e fuoco, grazie a numerose attività, strutturate con attenzione sulle esigenze di tutti, in particolar modo per chi ha più necessità. Vi aspettiamo, i posti sono limitati”.

Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri 0733 634212 o 366 4462334.

Le attività proposte sono il laboratorio in fattoria (dall’8 luglio al 2 agosto); il nuoto (che però sarà sospeso dal 5 luglio al 29 agosto); il laboratorio Mani in pasta; il laboratorio artistico; il laboratorio musicale; e il supporto didattico.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30. Dunque, solo al mattino.

La Social Farm Accademy è un’associazione di promozione sociale nata a San Severino per volontà di un gruppo di persone animate dalla voglia di dare supporto alle famiglie del territorio, per dare voce alla marginalità e alla volontà di “Ben-Essere” con se stessi e insieme alla comunità.