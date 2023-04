Dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Pierpaolo Borroni (vice capogruppo) e Simone Livi (membro della terza Commissione):

“Ritenendola un’opera strategica per l’asse viario Marche – Umbria (“quadrilatero di penetrazione”), il 7 luglio 2017 la Regione Marche, la Provincia di Macerata e Comuni di Tolentino e San Severino hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione dell’intervalliva Tolentino-San Severino. La Quadrilatero ha presentato uno studio di fattibilità prevedendo un costo di 98.300.000 di euro, completamente finanziati come segue: 74.130.000 di euro con risorse recate dalla legge di bilancio 2018; 14.170.000 di euro con risorse della legge di bilancio 2021; 10.000.000 di euro stanziati dalla Regione Marche (confluiti a Quadrilatero, quindi Anas, in quanto soggetto attuatore e beneficiario di suddetti fondi).

Successivamente è stato richiesto dagli enti sottoscrittori un aumento dei finanziamenti a causa dell’aumento dei costi delle opere (caro materiali ed energia). La Quadrilatero ha avviato così un nuovo studio di fattibilità portando la cifra a 190.750.000 di euro.

Cantierare il cantierabile

La norma che consente lo spostamento dei fondi su opere cantierabili, dando loro la precedenza rispetto a quelle che si trovano in una fase meno avanzata. è l’articolo 1 comma 873 della Legge di stabilità del 2016.

Dietro formale richiesta trasmessa alla Regione Marche dalla Quadrilatero (nota prot. n. 0124922 del 03/02/2021), parte delle risorse disponibili per l’intervento in oggetto sono state impiegate per la copertura totale di altre 2 opere di interesse nazionale che si trovavano in una fase avanzata:

1) l’intervalliva di Macerata

2) l’allaccio della Statale 77 con la Statale 16 a Civitanova Marche, con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario.

Di queste opere sono già stati approvati i progetti definitivi; i lavori saranno appaltati entro il 2023, mentre la realizzazione è prevista entro il 2025.

Le risorse spostate sarebbero poi state reintegrate al primo aggiornamento del Contratto di Programma utile.

Ma non è stato necessario in quanto:

1) con Delibera Cipess del 27 luglio 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2022 n. 256), sono stati subito riassegnati i 14.170.000 di euro;

2) gli ulteriori 26.000.000 di euro, oggetto di applicazione dell’art. 1 comma 873 della Legge di stabilità 2016, sono stati invece ripristinati.

Difatti, con la Legge di bilancio 2022, sono stati stanziati i fondi necessari al completamento dell’intervalliva di Macerata. L’anticipazione di cui trattasi è stata dunque reintegrata nel capitolo di provenienza, volto a finanziare l’intervalliva Tolentino-San Severino Marche.

Ad oggi, pertanto, l’intervalliva Tolentino-San Severino Marche risulta interamente finanziata come previsto originariamente.

L’approvazione del progetto definitivo, che avverrà dopo il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e a seguito della chiusura della Procedura di “VIA”, si concluderà con la Conferenza dei servizi. Seguiranno la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera”.