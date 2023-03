Dopo quattro sconfitte consecutive, torna il sereno in casa Sios Novavetro. La squadra gialloblu allenata da coach Adriano Pasquali ha battuto al palasport “Ciarapica” per 3-0 la Terra dei Castelli Volley di Agugliano e ha conquistato tre punti molto importanti, che fanno tirare un sospiro di sollievo. I settempedani sono scesi in campo determinati e hanno sfoderato un’ottima prova. I parziali (25-14, 25-22 e 25-15) sono stati piuttosto eloquenti. “Tutto quello che per un po’ aveva smesso di funzionare – dicono in casa Sios Novavetro – è finalmente ripartito in maniera perfetta e ora non ci resta che stringere i denti nelle ultime due gare di campionato. Intanto, il nostro grazie va al caloroso pubblico presente sugli spalti che, sostenendo a gran voce la squadra, ha contribuito in maniera eccezionale al conseguimento del risultato”. A due turni dal termine ecco la classifica della serie C maschile: Sios Novavetro 48 punti, Virtus Fano 45, Farmacia Amadio 42, Aurora Volley Appignano 41, Trasporti Frezzotti 36, Travaglini Pallavolo Ascoli 35, Volley Game T Trade Group 31, Terra dei Castelli Volley 28. Sabato i ragazzi di Pasquali affrontano in trasferta la Trasporti Frezzotti a Belvedere Ostrense, mentre Fano gioca in casa contro la Farmacia Amadio San Benedetto, terza in classifica. Poi, nell’ultimo atto della stagione, è previsto il big match fra Sios Novavetro e Virtus Fano, sabato 1° aprile, al palasport di San Severino (ore 18): una sfida che potrebbe davvero risultare decisiva per la promozione diretta in serie B. I settempedani, messo alle spalle il momento di crisi, ci credono e vogliono regalare ai propri sostenitori quel traguardo che nella passata stagione svanì proprio all’ultima giornata per mano della stessa Virtus Fano.