Si riorganizza e riparte il circolo settempedano di Fratelli d’Italia, uno dei più numerosi e strutturati della provincia di Macerata, da sempre intento a guardare al futuro per raccogliere le sfide amministrative della città di San Severino.

Alla presenza del coordinatore regionale, senatore Elena Leonardi, del coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e dei membri del direttivo provinciale Mirco Braconi e Tiziana Gazzellini, è stata così annunciata la nomina dell’avvocato Gabriele Pacini a nuovo coordinatore cittadino del partito, nomina apprezzata dai numerosi tesserati.

Classe ’85, professionista noto e stimato in città, Pacini ha partecipato alle scorse elezioni comunali candidandosi all’interno della lista di centro-destra “Insieme per San Severino”, ottenendo un notevole risultato in termini di preferenze attestandosi a quota 171.

“Sono emozionato per questo nuovo incarico, sento la responsabilità di guidare e rappresentare il partito che è al Governo dell’Italia e delle Marche”, ha commentato Pacini.

“Se lavoreremo tutti insieme, di squadra, Fratelli d’Italia governerà anche San Severino”, ha concluso.

“In Pacini abbiamo trovato una figura valida, preparata e capace di unire; sono certa che saprà portare il partito a una crescita ancora maggiore”, ha dichiarato Tiziana Gazzellini, membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale in carica.