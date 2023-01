Esattamente un mese fa – era il 28 dicembre 2022 – si è spento Alfredo Zagaglia. Aveva 78 anni.

Era un personaggio molto noto a San Severino, soprattutto grazie alla sua passione per l’arte. Amava dipingere e lo faceva a modo suo: “Dipingo non per piacere ad altri a ogni costo, ma per creare un mondo tutto mio – scriveva -, per vedere ciò che altri frettolosamente non vedono, per esprimere un concetto in una tela con segni e colori. Se vedo che qualcuno partecipa a tutte le emozioni che ho provato io al momento, lui o lei entra nel quadro con me, e lo vive. Da qui la forza di andare avanti e percorrere questa strada anche per loro”.

Alfredo è stato tra i fondatori dell’associazione “La tavolozza”, ha fatto molte “personali” e partecipato a numerosissime mostre, vincendo anche premi e importanti riconoscimenti. Dopo aver iniziato da autodidatta, ha studiato all’Accademia di Belle arti quando aveva ormai superato la soglia dei 50 anni. E ciò che ha imparato lo ha trasmesso a tanti ragazzi e ragazze di San Severino.

Nella sua vita, inoltre, Zagaglia è stato impegnato in campo politico-amministrativo, sia per il Comune, sia per la Casa di riposo, mentre in gioventù aveva coltivato la passione per il calcio: faceva il portiere nei campionati dilettantistici e fra i pali ha conseguito diverse promozioni. In quel periodo si trovava in Toscana, a Cerbaia (paese a 11 chilometri da Firenze), e lì ha provato pure l’esperienza di allenatore delle squadre giovanili.

“In Toscana – racconta il figlio Marco – mio padre organizzava diverse feste cittadine e in quelle occasioni ha avuto l’onore di conoscere un certo Roberto Benigni all’inizio della carriera, Francesco Guccini, Gianni Morandi, Francesco Nuti e altri personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ma lui ha sempre avuto la sua San Severino nel cuore, era orgoglioso di essere nato e cresciuto qui e di poter fare qualcosa per la propria città…”.

Fra l’altro Alfredo Zagaglia ha dipinto il Palio dei castelli 2002 e ha collaborato a lungo con il settimanale L’Appennino camerte scrivendo interessanti articoli e poesie.

Era indubbiamente un sognatore, un uomo umile che aveva sempre una parola gentile e un sorriso per tutti coloro che conosceva o incontrava. Lascia la moglie Ivana, il figlio Marco con Martina e l’adorata nipote Beatrice.