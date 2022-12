Mercoledì 21 dicembre (ore 21.15, ingresso unico 15 euro) arriva dalla California al teatro Feronia il coro gospel americano di Brent Jones con una formazione a 10 elementi, per la prima volta in tour in Italia.

Brent Jones è produttore, musicista e maestro di coro che vanta numerose nominations ai Grammy e agli Stellar Award.

Brent Jones è singer-songwriter di straordinario talento, con il suo gruppo urbano Brent Jones & T.P. Mobb ha posto le basi per Kirk Franklin e il gospel contemporaneo.

Il nuovo Cd dell’artista JDI Brent Jones “Nothing Else Matters” è l’attesissimo seguito di “Open Your Mouth and Say Something”, che è stato in cima alle classifiche di Billboard per oltre 54 settimane, ottenendo ampi consensi dalla critica e numerose nomination ai premi, tra cui il Dove Award 2019 e lo Stellar Award 2019.

Nel 2020 Brent Jones ha ricevuto la certificazione Gold & Platinum dalla Recording industry association of America per il milione di album venduti di “Awaken My Love”, la sua acclamata collaborazione con la superstar hip hop Childish Gambino.

Nello stesso anno una sua canzone di successo, scritta con la pop star Ariana Grande e presente nel film campione d’incassi “Trolls World Tour” (con Justin Timberlake, Anna Kendrick e Mary J. Blige) ha ottenuto la targa Billboard # 1 per i suoi contributi alla colonna sonora del film.

Originario di Los Angeles, Jones ha prodotto diversi progetti discografici, diretto molti cori di talento e partecipato a molti concerti, creandosi il proprio spazio nell’industria della musica gospel Usa con il suo gruppo, il T.P. (Lode totale) Mobb.

Conosciuti per le loro influenze hip-hop e per fare musica con ritmi elettrizzanti, i T.P. Mobb sono stati in grado di ispirare non solo i giovani alla ricerca di un’espressione cristiana unica, ma anche persone di tutte le età che amano la buona musica con un messaggio eccitante ed edificante.

Per anni, Jones e il T.P. Mobb hanno girato il mondo e registrato successi popolari come “Midnight”, con Coko Clemons del trio R&B canoro SWV, e “Goodtime”, il groove da capogiro presente in WOW Gospel 2000.

Info: 339.6733590