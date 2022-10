Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Università della terza età dell’Alto maceratese (Uteam), associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Legge regionale 383/2000.

Iscrizioni al nuovo anno accademico 2022-2023. Le materie sono suddivise in vari ambiti disciplinari. Cultura generale, con le seguenti discipline: Percorso Intertestuale (professoressa E. Eugeni), Storia greca (docente F. Morina), Psicologia 1 (professoressa F. Paciaroni), Psicologia 2 (dottoressa Yada Orazi), Storia del pensiero politico (professor F. Rocchetti).

Ambito linguistico: Lingua inglese 1-2 (professoressa P. Angeloni), Lingua e cultura spagnola 1-2 (professoressa S. Veronessi).

Informatica -internet: Alfabetizzazione informatica, applicazioni di telefonia e interazione remota (docente G. Senofieni).

Ambito psicomotorio: Ginnastica dolce (professoressa R. Serrani), Psicomotricità (docente M. Delmanowicz), Corso di ballo (Academy), Pilates fisios (BluGallery, Istituto Santo Stefano), Acquafitness e Acquagym (BluGallery), Yoga (Kunaglova Ivana).

Vari laboratori: Canto (Maestro L. Feliciani), Pittura (docente S. Simonelli), Ricamo (Anna Maria Bellomarì e Cristina Grillo), Dizione e Recitazione (docente Alessandra Torregiani), manualità e cultura (docente Naoko Miyabayshi), Creatività (docente M. Micucci), Fotografia e Botanica (Piergiorgio Della Mora e A. Ionna), Scrittura (professor L. Paciaroni), Ceramica (Nancy Biraschi), corso di cucina.

Sono previste anche delle conferenze a tema, da effettuarsi nel corso dell’anno, sui seguenti argomenti: Incontri con l’autore, Risparmio energetico, Geriatria, Prevenzione oncologica, Arte, Letteratura e territorio con visite guidate.

L’Uteam – come noto – si pone le finalità di informare, formare, fare prevenzione, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio. Inoltre, con le sue attività propone uno scambio del sapere, in cui le nozioni si mescolano alle esperienze personali e la cultura si fa strumento per la vita.

La segreteria di San Severino, in via Salimbeni 6, è aperta fino al 31 ottobre dalle ore 8.15 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì.

L’inizio delle lezioni è previsto per giovedì 3 novembre.

Fiorino Luciani