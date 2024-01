Museo archeologico: conferenza della prof Antolini sulla vita a Septempeda

Il Comune e la Rete museale dell’Alta valle del Potenza hanno organizzato per domenica 14 gennaio, alle ore 17, la seconda conferenza nell’ambito delle attività complementari alla mostra “Oggetti, riti, rituali: Morire a Septempeda tra il I e il III d.C.”. L’iniziativa culturale, in programma al Museo archeologico “Moretti”, sarà tenuta dalla professoressa Simona Antolini e avrà come tema “La vita quotidiana a Septempeda attraverso le iscrizioni”.

L’intervento della professoressa Antolini rappresenta un’opportunità unica per approfondire la comprensione delle iscrizioni settempedane e scoprire cosa esse rivelano della vita quotidiana in questo territorio durante l’età romana.

L’evento, aperto al pubblico, è rivolto a chi è interessato a esplorare la ricca eredità storica del nostro territorio. La partecipazione è libera.

Professore associato di storia romana e di epigrafia latina all’Università di Macerata, la professoressa Antolini è delegata del rettore per la Univeristy Press (EUM – Edizioni Università di Macerata). I suoi principali interessi di ricerca sono l’epigrafia greca e latina di Roma, Italia e province romane (Sicilia, Creta e Cirene, Dalmatia, Epiro), la romanizzazione, la municipalizzazione e l’acculturazione nell’Italia antica e nelle province romane orientali, le collezioni epigrafiche e il fenomeno della falsificazione, la public history.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono contattare Pro loco (ufficio Iat), telefono 0733638414, segreteria ufficio Cultura, telefono 0733 641309 oppure il Museo archeologico, telefono 0733 633919.