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Lorenzo Giulietti
Lorenzo Giulietti

Settempeda: confermati i giovani Giulietti, Paciaroni, Massacci e Meschini

in Sport 4 Luglio 2026 354 Visite

Il lavoro svolto dalla dirigenza della Settempeda per comporre la rosa della prima squadra è stato proficuo e concreto tanto che il più è stato fatto, anche se per avere il gruppo definitivo servono alcuni innesti nel settore under, almeno un paio.

In attesa di ciò, la società biancorossa annuncia la permanenza di alcuni giovani calciatori che già nella passata stagione hanno avuto modo di lavorare sotto la guida di mister Pierantoni.

Il primo di questi è Lorenzo Giulietti: classe 2007, portiere, arrivato la scorsa estate, si appresta a vivere il secondo anno a San Severino. Il suo primo campionato, debutto fra i “grandi”, si può considerare buono e formativo. Giulietti infatti è cresciuto e migliorato molto nel corso dei mesi, tanto da ottenere la fiducia dell’allenatore che lo ha premiato impiegandolo più volte facendogli fare diverse presenze, alcune delle quali da titolare.

Francesco Paciaroni

Continueranno a far parte dell’organico biancorosso, poi, altri ragazzi molto promettenti e di qualità: i centrocampisti Tommaso Massacci (2009) e Francesco Paciaroni (2008); l’attaccante Leonardo Meschini (2008).

r. p.

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