Al via il nuovo anno accademico dell’Uteam: il “grazie” a chi sostiene il progetto

Con viva soddisfazione abbiamo notato che, a seguito dell’apertura delle iscrizioni nella sede centrale dell’Uteam, a San Severino, e di tutte le sedi associate (Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiastra, Fiuminata, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Treia), l’interesse per la nostra offerta culturale è sempre crescente, anche per l’attualità delle proposte. Sul piano della programmazione vengono presentate attività culturali di ampio respiro e dirette a tutti coloro che intendano aggiornarsi perché credono nei valori del sapere in tutti i campi: arte, letteratura, storia, lingue straniere, geopolitca riferita al presente e alla drammaticità che preoccupa oggi il mondo. Non possiamo dire “non mi riguarda…”, poichè i moderni mezzi di offesa e di difesa sono talmente distruttivi che nessun popolo può ritenersi sicuro.

Agli incontri di riflessione culturale aggiungiamo attività fisiche, momenti ricreativi e proposte di viaggi, visite guidate per conoscere meglio il mondo e ampliare spazi geografici. Tutti i docenti garantiscono competenze specifiche disciplinari e serietà, offrono il loro contributo, pienamente convinti degli obiettivi che la nostra associazione si prefigge di raggiungere a favore di tutte le categorie sociali.

Auguriamo agli iscritti, agli insegnanti, ai coordinatori dei Comuni associati un proficuo lavoro per il nuovo anno 2024 – 2025. Grazie al CdA, al gruppo di lavoro, alla segreteria e a tutti gli iscritti e sostenitori. Un grande senso di gratitudine verso i Comuni che collaborano al nostro grande progetto.

Anna Vissani, direttrice dei corsi Uteam