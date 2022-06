Sabato 18 giugno importante convegno a Camerino organizzato da Unicam (Scienze del Farmaco) e dall’Ortopedia di Camerino, grazie a un’idea del dottor Leonardo Pasotti e del docente universitario Seyed K. Tayebati, sulle novità in Ortopedia e traumatologia e sulle tecniche di recupero funzionale dell’atleta.

Tra gli ospiti il professor Antonio Pompilio Gigante (Direttore della Clinica Ortopedica di Ancona) che terrà una “lectio magistralis” sulle innovazioni biotecnologiche in Ortopedia; il dottor Andrea Farneti (Foligno) che parlerà della chirurgia robotica applicata all’ortopedia; lo stesso dottor Pasotti che interverrà sulle ricostruzioni legamentose anatomiche del ginocchio; il dottor Sebastiani (Narni) per le prospettive future dell’artroscopia di spalla; il dottor Bonifazi (Perugia) per le novità in traumatologia degli arti; e infine il professor Broglia di Camerino per quanto riguarda le tecniche di recupero funzionale dall’atleta dilettante al professionista.

Inoltre la presenza del dottor Dehgani, esperto internazionale di Covid 19, servirà a fare chiarezza sulle problematiche post-Covid dell’atleta.

Ci saranno anche il rettore Pettinari, l’assessore regionale alla Sanità Saltamartini, il vicepresidente del Consiglio regionale Pasqui e la Direttrice dell’Area vasta 3 Corsi.

Il convegno oltre ad essere rivolto agli addetti ai lavori è aperto anche alla cittadinanza. Sarà una grande giornata di confronto e di scienza che pone le basi per una collaborazione futura su diversi progetti tra Unicam, Università politecnica delle Marche e “Ortopedia e traumatologia” di Camerino.