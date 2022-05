Oggi, martedì 31 maggio, don Donato De Blasi, responsabile della comunità terapeutica di Berta e parroco delle tre parrocchie di Taccoli, Pitino e Rocchetta, taglia il traguardo dei 50 anni di sacerdozio. Lo festeggeremo sabato prossimo 4 giugno alle ore 17.30 con una messa nella chiesa di Taccoli, cui seguirà un momento di festa con porchetta organizzato dalle tre parrocchie. Tutti sono invitati a condividere questo momento di gioia per la nostra comunità.

Molti anni fa, da piccolo seminarista don Donato partiva dal suo paese San Donato di Lecce. Lui che sognava l’Africa e la missione riceveva da padre Igino Ciabattoni una missione molto diversa, non meno importante, da quella che poteva immaginare, e che l’avrebbe portato a spendere tutta la sua vita tra le campagne di Berta a servizio degli ultimi, i carcerati prima e i tossicodipendenti poi. Per seguire questa chiamata ha lasciato al suo paese tutto: i suoi cari, gli affetti, gli amici portando con sé solo il nome. Quel nome che non poteva essere più azzeccato, perché da sempre lo caratterizza e rappresenta la sua vita, che è stata una vita completamente donata senza riserve per tutti, per gli ultimi, per la Chiesa.

Conoscerlo è stata per me un’esperienza incredibile. È stato l’incontro con una di quelle persone che dopo che le hai conosciute non ti lasciano come prima. Non mi ha detto frasi memorabili, non l’ho visto compiere gesti spettacolari. L’ho visto vivere una vita oggettivamente difficile, stancante, che non dà gratificazioni umane, che non concede pause, eppure sempre con un sorriso luminoso e una gioia travolgente. E questo mi ha fatto pensare che se lui, facendo una vita così estenuante, viveva quella gioia, anche io allora volevo quella gioia lì.

Mi ha testimoniato che davvero se uno lascia entrare Cristo totalmente nella propria vita può compiere cose meravigliose.

Questo cinquantesimo anniversario di sacerdozio mi fa pensare a quanto siamo fortunati come comunità cristiana di San Severino: quanto il Signore ha benedetto questa nostra comunità così piccola, eppure così ricca di grazia. Da quei santi Severino e Vittorino in poi la nostra storia è stata un fiume di grazia. San Francesco d’Assisi è passato di qui, solo nel secolo scorso sono passati per il nostro paese tre grandi santi, San Luigi Orione, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, senza contare i tanti santi della porta accanto, come li definisce Papa Francesco. Quelle persone che con la loro vita sono esempi luminosi della gioia del Vangelo. Tra questi sicuramente mettiamo anche il nostro don Donato.

Pieni di gratitudine per questo traguardo ringraziamo il Signore per don Donato e ringraziamo don Donato per il dono che è per le nostre comunità.

Francesco Marcatili