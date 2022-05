Ammonta a 24 mila euro l’intervento di manutenzione delle strade comunali, con pulizia degli argini stradali mediante decespugliazione da affidare a ditte private, che l’area Manutenzioni e Servizi esterni della Città di San Severino ha affidato con carattere d’urgenza per evitare pericoli alla viabilità pubblica dovuti alla crescita dell’erba che, in questo periodo, riduce la larghezza delle carreggiate e la visibilità in lontananza per gli automobilisti.

Sono ben 173 i chilometri di strade comunali, o ex statali ed ex provinciali, che saranno interessati dagli sfalci. I mezzi del Comune provvederanno, invece, alla decespugliazione degli ingressi di accesso al capoluogo e delle strade comunali più transitate e di minore larghezza (Parolito – Colleluce, San Severino – Serripola). Poi proseguiranno per tutto il periodo estivo con i mezzi e il personale a disposizione in dotazione alla stessa area Manutenzioni.

L’estensione della viabilità comunale richiede ogni anno grandi sforzi della macchina pubblica con disagi inevitabili sulle strade a minor transito. L’intervento su questi ultimi tratti permetterà però con il personale a disposizione, di attendere anche alla manutenzione ordinaria del patrimonio in genere quale la chiusura di buche sui piani viabili dopo il periodo invernale, la ripulitura e riapertura delle cunette sulle strade bianche, lo stasamento dei tombini stradali.