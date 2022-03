L’addio al caro Simone, il “grazie” dei familiari: domenica la messa di suffragio

L’improvvisa e prematura scomparsa di Simone Sparvoli ha destato grande impressione e sincero cordoglio fra i settempedani. Tanti sono stati gli attestati di vicinanza nei confronti dei suoi familiari: la moglie Manila, il figlio Alessandro e la mamma Irene.

Ai funerali la chiesa di San Domenico non è riuscita a contenere i numerosi fedeli che si sono raccolti in preghiera per l’estremo saluto a Simone. Innumerevoli, e toccanti, i messaggi di condoglianze giunti alla famiglia.

Tali e tante testimonianze di affetto hanno dato conforto a Manila e Alessandro che, attraverso le “colonne” del Settempedano vogliono ringraziare pubblicamente quanti si sono stretti al loro fianco in questo momento di profondo dolore.

“Ve ne siamo davvero grati, perché sapere che Simone era così benvoluto ci riempie il cuore”, dice la moglie Manila ricordando che la messa di suffragio sarà celebrata domenica 3 aprile, alle ore 18.30, nella chiesa di San Domenico.