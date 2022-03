Si è spento “Fiore” Vittorini, era stato campione italiano di bocce

Falegname di professione, campione di bocce per passione! Era “Fiore”, come tutti lo chiamavano, all’anagrafe Ferdinando Vittorini, spentosi la notte scorsa all’età di 84 anni.

Le sue mani sapienti hanno fatto tanti lavori da fine artigiano, ma la sera o nei ritagli di tempo libero sapevano accarezzare e indirizzare le bocce nelle gance di mezz’Italia. Nel ’97 “Fiore” vinse il titolo tricolore in coppia con Graziano Gattari che così lo ricorda: “Ci intendevamo alla perfezione, abbiamo giocato insieme per tre anni, vincendo diverse gare e arrivando a conquistare anche il titolo italiano di categoria C a Roncadelle, in provincia di Brescia. Era il settembre del ’97. Conservo di lui un bel ricordo, mi dispiace per la sua scomparsa e mi stringo accanto ai suoi familiari”.

Ferdinando Vittorini lascia la moglie Maria Gabriella e i figli Alberto, che lavora presso l’azienda Sios di San Severino, e Sergio, titolare della ditta “Euro Computer”.

I funerali saranno celebrati venerdì 11 marzo, alle ore 9.30 nel santuario della Madonna dei Lumi, partendo dall’ospedale.