Marco Marchetti, il cordoglio della Croce rossa e del Comitato pro Ospedale

Profondo cordoglio e commozione in città per la scomparsa del dottor Marco Marchetti, persona benvoluta e medico stimato da tantissime persone. “Ci mancherà moltissimo – dice Elena Amici, responsabile della Croce rossa di San Severino – perché era con noi da tanto tempo e rappresentava un punto di riferimento fondamentale per la nostra associazione. Dopo la pensione il dottor Marchetti teneva i corsi di formazione per la Cri ed era sempre al fianco dei volontari per un consiglio, una parola di sostegno o un insegnamento dato dalla sua lunga esperienza di medico. Lascia un grande vuoto, davvero, perché Marco è stato un caro amico anche sul piano umano e personale”.

Il dottor Marchetti era anche il presidente del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. Accanto a lui il “vice” operativo Marco Massei, che così ricorda la figura dell’uomo e del professionista: “Sono davvero tanto rattristato – dice l’avvocato -, ero amico d’infanzia dei figli, lo conosco da 50 anni. C’era fra noi un legame personale, oltre che la comune battaglia in difesa dell’ospedale. Mi dispiace veramente tanto perché ha fatto molto per la città e per la nostra struttura sanitaria. È vissuto per questo lavoro, un medico d’altri tempi”.

Il dottor Marco Marchetti



“Per il Comitato – conclude Marco Massei – è una grossa perdita, perché lui era una delle poche figure che rappresentano l’impegno per i pazienti e per San Severino”.