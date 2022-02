Il sindaco e il gruppo di maggioranza prendono le distanze da Valter Bianchi

“Il sindaco Rosa Piermattei e il gruppo consiliare di maggioranza “San Severino Cambia”, dichiarano la propria estraneità alle affermazioni recentemente apparse sui social da parte del consigliere comunale Valter Bianchi, in merito al conflitto russo – ucraino. Ribadiscono tutta la loro vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e la ferma condanna dell’invasione russa e di ogni forma di guerra, come atto di aggressione verso altri popoli”.

E’ questa la nota del Comune dopo la polemica scatenata dai post di Valter Bianchi su Facebook. Dunque, una presa di distanze da quanto pubblicato dal capogruppo di maggioranza. Nel frattempo i consiglieri Borioni e Aronne stanno preparando un’apposita interrogazione per il prossimo Consiglio comunale e ribadiscono il senso del loro intervento: “Bianchi è liberissimo di dire quello che vuole e non è in discussione la libertà di espressione, ma non può esprimersi in quel modo nel momento in cui rappresenta un’Istituzione, a meno che non sia l’opinione della maggioranza”.

Ora la nota del Comune chiarisce questo passaggio, isolando – di fatto – Valter Bianchi sulla sua posizione.

Peraltro, tutte le forze politiche in Italia – da destra a sinistra – hanno condannato l’invasione di Putin schierandosi con il popolo Ucraino. E non può essere diversamente visto che siamo in uno Stato democratico che – recita l’articolo 11 della Costituzione – “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“Il Settempedano” è per la pace a prescindere, senza “ma” e senza “se”, in ogni parte del mondo. A tal proposito citiamo le parole pronunciate ieri da Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro: “La pace si costruisce a cominciare dal linguaggio”.