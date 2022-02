Croce rossa: due posti disponibili per il servizio civile, domande entro il 10 febbraio

Ultimi giorni per aderire al bando del servizio civile in Croce rossa. I giovani dai 18 ai 28 anni compiuti possono partecipare alla selezione per il progetto “La CRI per l’assistenza di tutti nelle Marche”.

Il numero di posti disponibili nella sezione settempedana della Croce rossa sono 2 e le domande vanno presentare entro le ore 14 del 10 febbraio.

I ragazzi che entrano a far parte del servizio civile nazionale hanno diritto a un rimborso spese mensile di 444,30 euro.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare i seguenti numeri: 333 4680268 o 0733 645443.

Si tratta di un servizio di volontariato molto importante per la vita dell’associazione, impegnata ad assistere tantissime persone sole, anziane e alle prese con le difficoltà legate in questo periodo alla pandemia. Dunque, giovani di buona volontà non esitate!