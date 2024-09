Tea e Geronimo Stilton presentano il libro sull’amicizia: “Help” ne dona 100 copie alla scuola

Pomeriggio di festa per l’edizione 2024 della rassegna dedicata ai più piccoli “Una piazza da bimbi”, promossa dall’associazione Help Sos salute e famiglia e dal Comune in collaborazione con la Fondazione Geronimo Stilton e Piemme Edizioni.

Ospiti d’eccezione il topo intellettuale Geronimo Stilton e sua sorella Tea, l’inviata e fotografa dell’Eco del Roditore. Il topo giornalista ed editore, direttore del quotidiano di Topazia, ha presentato proprio a San Severino, in anteprima nazionale, la sua ultima fatica editoriale dal titolo “Il piccolo libro dell’Amicizia” in cui propone una bellissima sfida da vivere giorno dopo giorno: coltivare l’amicizia con piccoli gesti di accoglienza, collaborazione e solidarietà per contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Nel corso dell’iniziativa l’associazione Help, presieduta da Cristina Marcucci, ha annunciato che donerà all’Istituto “Tacchi Venturi”, rappresentato dalla dirigente scolastica Catia Scattolini, 100 copie del libro.

Gli organizzatori ringraziano la Fondazione Geronimo Stilton, nella persona della presidente Elisabetta Dami e del vicepresidente Giuseppe Del Vecchio.

Presente in piazza anche la Polizia di Stato e gli agenti della Questura di Macerata con uno stand della Polizia Scientifica per parlare di legalità e prossimità proprio attraverso il tema dell’amicizia.

Meta di tanti bambini lo stand della truccabimbi Ireyu.

Infine tanto divertimento grazie ai gonfiabili e ai giochi che hanno animato il pomeriggio al quale, per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore alla Famiglia, Michela Pezzanesi.