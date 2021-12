I 50 anni del Rione Settempeda: a Natale un calendario celebrativo

Era il 3 dicembre 1971 quando l’allora commissione edilizia espresse parere favorevole per la lottizzazione Miliani. Questa data sancisce ufficialmente la nascita di un nuovo rione, il Rione Settempeda, inizialmente chiamato Rione Miliani dal nome della prima lottizzazione; poi, con la seconda lottizzazione, l’allora Comitato decise di cambiare il nome in Settempeda vista la vicinanza con le rovine dell’antica città. Era il 1987.

Vari Comitati si sono susseguiti negli anni: dal primo costituito il 20 giugno 1986, di cui ricordiamo i presidenti Umberto Ferroni, Gianmario Forconi per circa 25 anni e Simone Vitturini, che hanno guidato questo rione, facendo attenzione alle varie esigenze e costruendo momenti di aggregazione come feste di quartiere e partecipazioni al Palio dei Castelli.

“Una bella realtà di incontro e di socializzazione, di cui ne ho sentito parlare con entusiasmo da tutte le persone che hanno contribuito ai vari eventi”, dice l’attuale presidente del Comitato, Daniele Prato, ricordando alcune importanti date: il 18 marzo del 1991 quando il parroco don Alberto Crovetti fece benedire da Giovanni Paolo II la prima pietra della nostra recente chiesa, in occasione della sua visita alla Città; il 24 giugno 1992 quando sempre lo stesso don Alberto assieme al vescovo Francesco Gioia, in una solenne cerimonia che coinvolse tutta la città, mise in posa la prima pietra della chiesa. “Ricorderemo tutti questi momenti – dice il presidente Prato – con un calendario fotografico che stiamo preparando e che per il periodo natalizio sarà disponibile per tutti coloro che vorranno rivivere con noi i nostri 50 anni di storia”.