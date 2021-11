All’Italia i “Cantastorie” eseguono per la prima volta il canto “Natu natu Nazzarè”

I Teatri di Sanseverino domenica 28 novembre, alle ore 16.30 all’Italia con ingresso gratuito, ospitano per la rassegna “Incontri con l’autore” Luciano Carletti che ha da poco pubblicato “Tra la paja e lo fie”, Ilari editore.

“Il titolo del volume – spiega l’autore – è tratto da un verso del celebre canto di Natale che, per la prima volta in assoluto, verrà eseguito a San Severino da quando Giovanni Ginobili ne raccolse i versi nella campagna circostante. Si tratta del canto “Natu natu Nazzarè” che, musicato da Lino Liviabella, venne inciso dalla Rca a diffusione mondiale. Con il gruppo dei “Cantastorie” eseguiremo il pezzo nel giorno dell’Avvento che era poi tradizionalmente quello in cui la gente del contado settempedano intonava proprio “Natu Natu Nazzarè”.

Nel corso dell’incontro verranno ricordati anche i 125 anni dalla nascita di Eugenio Montale e il centenario dell’amico settempedano Giorgio Zampa ricorrendo la stampa, da parte della tipografia settempedana Bellabarba, di Xenia I e, sullo sfondo, il Nobel “nato” a San Severino.

Partecipano, tra gli altri, i professori Roberto Cresti e Alessandra Fermani, docenti all’università di Macerata. Conduce Cesare Angeletti, il popolare “Cisirino”.