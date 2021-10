Tabaccheria via Roma, vinti 31 mila euro al SuperEnalotto

San Severino ancora una volta a segno nel concorso del SuperEnalotto. Un anonimo giocatore ha centrato un “5” del valore di 30.920 euro nella tabaccheria di Germana Vissani e Silvano Cipolletti in via Roma. La vincita risale a sabato scorso ed è stata, in quella giornata, una delle sole sette schedine vincenti registratesi in Italia con il “5” al SuperEnalotto. Si tratta di una giocata semplice, cioè non elaborata con sistema. Non si conosce ovviamente l’identità del fortunato scommettitore.

Negli ultimi due anni è la seconda vincita rilevante che la tabaccheria di via Roma registra nel concorso. La precedente è datata Natale 2019 e in quel caso qualcuno azzeccò una schedina da 100 mila euro.