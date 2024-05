Sport e alimentazione: nasce lo Sportello di ascolto nutrizionale

In ogni sport l’alimentazione ha un ruolo fondamentale! Con questa idea in testa, per riuscire a garantire un supporto nutrizionale adeguato, promuovendo la salute e la consapevolezza degli atleti, dall’anno scorso è nato il progetto “Nutri-Basket: l’alimentazione da maestro per fare sempre canestro”, una collaborazione nata tra l’Asd Basket Tolentino e la dietista e nutrizionista Elisa Pelati di San Severino, con un supporto particolarmente sentito da parte del main sponsor dell’Abt, la Simonelli Group di Belforte del Chienti.

Il progetto ha sviluppato incontri frontali di educazione alimentare con genitori e atleti, e i “nutri-allenamenti” per il minibasket, da un’idea originale di unire gli appuntamenti in campo con gli aspetti della nutrizione più vicini alla vita di uno sportivo, in pieno accordo con gli obiettivi motori, relazionali e cognitivi.

Da quest’anno è arrivata anche un’altra novità: è stato attivato lo Sportello di ascolto nutrizionale, uno spazio sicuro e tutelato dal segreto professionale, che consiste nella possibilità di incontrare individualmente la dietista e nutrizionista Elisa Pelati per ricevere dei consigli nutrizionali personalizzati in base alle esigenze del singolo. Le consulenze vengono effettuate in presenza o in modalità telematica. Una bella opportunità per gli atleti e i loro genitori, che hanno modo di confrontarsi con una professionista del settore per ottimizzare la prestazione sportiva e, in generale, la loro salute.