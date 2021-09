Mourinho telefona a Castori per sapere come sta la moglie caduta dopo Salernitana-Roma

Salernitana-Roma ha visto trionfare i giallorossi con una ripresa magistrale che non ha lasciato scampo ai ragazzi di Castori. Un successo che Mourinho ha costruito nel corso di una partita difficile e complicatasi per l’attenta disposizione degli avversari che hanno tenuto finché hanno potuto. Poi, la goleada in scioltezza della Roma per la felicità dei tifosi capitolini e del suo allenatore. Parole di rito nel post partita da parte di Mou ma non del suo collega, Fabrizio Castori che non si è presentato in sala stampa.

Un momento generale di stupore per capire il motivo di tale assenza. Al posto di mister Castori, si è presentato il vice allenatore, Riccardo Bocchini che non ha saputo dare subito delle spiegazioni complete. Poi. le notizie che sono arrivate sul motivo della mancanza del tecnico della Salernitana che non si è presentato al consueto giro di domande come ogni post gara: la moglie Paola ha avuto un malore sugli spalti, cadendo malamente in tribuna Nord e accusando un trauma cranico.

Dunque, un’assenza più che giustificata, con la consorte ora sotto osservazione per capire di cosa si possa essere trattato, con Fabrizio Castori che ha giustamente declinato l’appuntamento con telecamere e microfoni. Non appena si sono diffusi i motivi della sua assenza, anche la Roma si è stretta attorno al tecnico della Salernitana e Josè Mourinho in persona ha contattato Castori privatamente via telefono. Una chiamata di rispetto e cortesia, in cui ha chiesto subito notizie relative alla signora Paola facendo sentire subito la vicinanza di tutta la Roma in un momento particolare.