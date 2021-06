Carabinieri e Bersaglieri ricordano i caduti di tutte le Armi

Si è tenuta quest’anno a Macerata, nella chiesa del Sacro Cuore, la messa in onore dei caduti di tutte le Armi, in occasione degli anniversari della costituzione del Corpo dei Carabinieri e del Corpo dei Bersaglieri. “Con questa celebrazione – ha ricordato in apertura il presidente dell’Associazione nazionale dei bersaglieri di Macerata, tenente Carmine Posa – vogliamo onorare il valore, l’audacia e la gloria dei caduti di tutte le guerre, a difesa della nostra libertà, democrazia e diritti umani che ci sono stati tramandatici e di cui oggi godiamo”. Valori di fedeltà e solidarietà, senso del dovere e sacrificio, testimoniati quotidianamente dall’impegno di tanti uomini e donne.

Alla celebrazione ha preso parte una delegazione delle Associazioni combattentistiche e d’arma di Macerata, unitamente ad alcuni rappresentanti delle istituzioni civili e militari, fra cui il vicario prefettizio Emanuela Milan, il vicario del Questore, Pasquale Sorgonà, il Comandante della Guardia di Finanza, colonnello Ferdinando Falco, il Comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Macerata, tenente colonnello Massimiliano Mengasini.

La messa è stata officiata da don Gennaro De Filippi.

I Carabinieri, costituiti il 13 luglio 1814, festeggiano quest’anno 207 anni, mentre per la specialità dei Bersaglieri ricorre il 185° anniversario, essendo nata il 18 giugno 1836.