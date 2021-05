La ricostruzione accelera: 37 gru colorano skyline del centro

Si moltiplicano i lavori della ricostruzione a San Severino. In questo momento nel centro urbano sono attivi ben 64 cantieri e sono in piedi 37 gru, disseminate un po’ in tutti i quartieri. Sono davvero tanti, ciò significa che finalmente – a quasi cinque anni dal terremoto – il processo di rinascita del nostro paese è davvero ripartito. In campagna e nelle frazioni i cantieri sono altrettanti, se non di più, e quindi molte famiglie rientreranno ben presto nelle proprie abitazioni che erano state seriamente danneggiate dal sisma.

C’è però l’altra faccia della medaglia: tanti edifici devono ancora essere abbattuti e ricostruiti, altri attendono l’avvio delle opere di riparazione. Ci attendono mesi, anni, di grandi lavori, ma tutto ciò può dare una spinta all’economia locale, cancellando così anche il periodo buio della pandemia.

Intanto, il Comune sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di marzo. Complessivamente sono 460 i nuclei familiari destinatari del contributo che ammonta, in totale, a 351.326 euro.