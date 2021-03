Incontri con l’autore: online intervista ad Alessandro Gazoia

I Teatri di Sanseverino propongono un doppio appuntamento, anche questa settimana, con la rassegna Incontri con l’autore che nonostante l’emergenza da Covid-19 continua a presentare, seppure a distanza, i suoi appuntamenti con la cultura. E’ già disponibile online l’intervista del direttore artistico Francesco Rapaccioni con Alessandro Gazoia, uno degli editor italiani più importanti, al debutto come romanziere con “Tredici lune”, edito da Nottetempo e selezionato per il Premio Strega 2021.

Gazoia parla del suo lavoro – tra l’altro si è occupato dei due romanzi di Marta Zura Puntaroni, ospite della stagione estiva dei Teatri settempedani, e del romanzo di Alice Urciuolo, presente dallo scorso sabato fra gli incontri in streaming -, della pandemia e del suo libro, una storia d’amore che il confinamento costringe a distanza, un tempo che l’io narrante usa per riflettere su sé stesso, sulla sua relazione, sui tempi attuali, ampliando lo sguardo dalla letteratura al cinema, dalla politica alla sanità, con una esattezza e una lucidità che non possono non coinvolgere il lettore.