Covid, prosegue la campagna di vaccinazione: ecco le novità

“Dall’inizio della campagna vaccinale per i cittadini marchigiani con più di 80 anni – ha affermato l’assessore Filippo Saltamartini – sono state somministrate 10.600 prime dosi vaccinali. La vaccinazione prosegue a ritmo serrato, sempre in considerazione della disponibilità delle dosi vaccinali che viene consegnata alle Marche. L’ultima fornitura è arrivata questa mattina (25 febbraio; ndr), 18.700 dosi di vaccino Pfizer e 2.500 di Moderna. I vaccini di Pfizer e Moderna, secondo le indicazioni del Commissario nazionale e del Ministero, sono riservate in questa fase agli over 80, successivamente alle persone con fragilità e la fascia dei cittadini con età 60-80. Si sta predisponendo inoltre la piattaforma per la prenotazione delle vaccinazioni per le categorie cosiddette dei servizi essenziali, come gli insegnanti, le forze dell’ordine e altri, a cui secondo le indicazioni del Ministero e del Commissario saranno riservate le dosi di AstraZeneca. A fronte di richieste pervenute da alcune categorie specifiche, abbiamo provveduto a chiedere al Ministero dei chiarimenti rispetto a quali categorie rientrino nei cosiddetti ‘servizi essenziali’ per poter programmare al meglio le successive fasi. È importante però tenere a mente che la campagna di vaccinazione regionale deve seguire il piano nazionale, approvato dal Parlamento, che indica le priorità e le categorie dei cittadini che le Regioni devono rispettare”.

Intanto, il Dipartimento di prevenzione dell’Area vasta 3 Asur Marche, con riferimento alla campagna vaccinale destinata agli anziani over80, informa che la somministrazione della seconda dose del vaccino verrà effettuata previa compilazione della sola scheda anamnestica.

Per ridurre i tempi di attesa e ottimizzare il percorso, si raccomanda a chi deve effettuare la seconda dose, e non sia già in possesso della modulistica, di collegarsi al sito del Comune (www.comune.sanseverinomarche.mc.it) dove la scheda è già disponibile per essere scaricata. Il modulo, una volta compilato, andrà consegnato nella sede vaccinale al momento dell’accesso. Non è invece necessario scaricare e compilare i moduli di consenso alla vaccinazione e al trattamento dei dati.

Le vaccinazioni per gli over 80 possono ancora essere prenotate sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Per informazioni ci si può rivolgere anche al contact center 800.009966.

Dino Marinelli, coordinatore della Protezione civile di San Severino



Infine, è già attiva la possibilità di richiedere la somministrazione a domicilio del vaccino per i non deambulanti impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali territoriali (Pvt). La richiesta può essere effettuata tramite il sito web di Poste Italiane, https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite numero verde 800.00.99.66. Nel sito web, una volta selezionato il tasto “Prenota”, si deve accedere alla sezione “per i non deambulanti” dove ci si può iscrivere. Si verrà successivamente ricontattati per concordare la prenotazione della somministrazione domiciliare.

Da ultimo, si segnala che i cittadini delle Marche potranno prenotare l’appuntamento per la vaccinazione rivolgendosi al proprio portalettere o attraverso i 13 Atm Postamat abilitati al servizio all’interno della Regione. Poste Italiane ha infatti potenziato la propria infrastruttura tecnologica garantendo ulteriore supporto alla Regione Marche.

Dopo il via alle prenotazioni del 12 febbraio scorso attraverso il sito (www.prenotazioni.vaccinicovid,gov.it) e il numero verde 800.009.966, in questa fase i cittadini over 80 (o loro delegati) avranno a disposizione anche la rete dei postini per la prenotazione del vaccino. Tessera sanitaria in corso di validità e numero cellulare alla mano, i nati fino al 1941 potranno richiedere di verificare in tempo reale la disponibilità di appuntamenti presso i centri vaccinali limitrofi e di prossimità. Il portalettere, attraverso l’apposita funzione “prenotazione vaccini” sviluppata per il dispositivo palmare, già in dotazione per il servizio di recapito, verificherà le disponibilità in base al Cap. Il sistema informatico si interfaccerà direttamente con i centri vaccinali e selezionerà gli slot ancora disponibili. Questa modalità resterà attiva anche per le successive fasi di vaccinazione.

Per quanto riguarda invece gli Atm Postamat sarà sufficiente inserire la tessera sanitaria, digitare i dati richiesti in modo semplice e veloce e ritirare il promemoria con i dettagli della prenotazione. Poste Italiane continua a svolgere un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza Covid-19: sin dall’inizio della pandemia l’Azienda ha messo a disposizione la più grande flotta aziendale d’Italia per consegnare in tutto il territorio nazionale dispositivi di sicurezza personale, attrezzature mediche e ospedaliere. Fondamentale il suo ruolo anche nel trasporto, nella tracciatura e nella somministrazione dei vaccini. Poste italiane, oltre a gestire la piattaforma di prenotazione è infatti impegnata, attraverso il suo corriere espresso Sda, nella consegna delle dosi Moderna e Astra Zeneca presso i presidi ospedalieri.