Ricostruzione in centro storico, cambia la viabilità: attenzione a semafori e strade interrotte

Chiusa al traffico via Massarelli, dall’intersezione con via San Biagio a quella con via Indivini, per il montaggio di una gru necessaria all’avvio dei lavori di ricostruzione di un edificio in via Indivini 14. Ugualmente chiusa per lavori edili via Lazzarelli dall’intersezione con via San Biagio all’intersezione con via Cesare Battisti. Tutto il traffico veicolare viene così dirottato, per l’entrata e l’uscita dal centro storico, in via Massarelli, dove è stata posta un’adeguata segnaletica per indicare il doppio senso di marcia dall’intersezione di via San Biagio e fino all’intersezione con via Cesare Battisti.

Inoltre, da oggi (lunedì 22 febbraio) fino al termine dei lavori, viene chiusa via Indivini a seguito della presenza di una gru e di un cantiere edile che interessa un edificio privato lesionato dal sisma. Sul posto sarà in funzione un semaforo per regolare il traffico da piazza del Moro, via San Rocco e via Lazzarelli, fino all’intersezione con via San Biagio. In particolare, gli impianti semaforici verranno installati in via Lazzarelli all’altezza del civico 30 e all’ingresso della piazzetta del Moro.