“Marche sicure”: screening anti-Covid il 24, 25 e 26 gennaio

Al via la campagna di screening della popolazione contro il Covid-19 per tutti i cittadini dei Comuni ricadenti negli Ambiti territoriali sociali 17 (San Severino) e 18 (Camerino) tramite tampone rapido al drive-in che sarà allestito al Lanciano Forum di Castelraimondo.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’operazione “Marche sicure” promossa dalla Regione Marche e si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 gennaio, dalle ore 8 alle ore 20. I Comuni interessati sono Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Severino, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso.

E’ necessaria la prenotazione telefonica al numero telefonico 0733 637245 int.1 che fa riferimento al call center attivato dall’Ats 17 di San Severino presso l’Unione montana e aperto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18.

Per effettuare il tampone bisognerà poi presentarsi, nell’orario prenotato, muniti di tessera sanitaria originale e modulo di Richiesta test antigenico rapido compilato, disponibile al sito www.ats17.it

Saranno escluse le persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19 (in questo caso si deve contattare il medico di assistenza primaria); le persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; le persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; le persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; le persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare; le persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali; i minori sotto i 6 anni; le persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, comprese le case di riposo pubbliche e private.

Il tempo complessivo richiesto è di circa 30 minuti. Dopo l’effettuazione del tampone, si dovrà restare in auto nei successivi 20 minuti. Se non si riceveranno comunicazioni telefoniche il test avrà dato esito negativo e si potrà successivamente controllare in piattaforma con le credenziali inviate in sms. Solo in caso di esito positivo si verrà richiamati telefonicamente nei 20 minuti successivi al test e invitati a rientrare per effettuare seduta stante anche il tampone molecolare.