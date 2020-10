E’ morto Vincenzo Lombardo: aveva la Sicilia nel cuore, ma amava la “sua” San Severino

Si è spento nella mattinata di oggi, venerdì 16 ottobre, Vincenzo Lombardo. Aveva 89 anni.

Imprenditore settempedano d’adozione, è stato il fondatore della Ralò Srl “Castellino”, azienda produttrice di olive e antipasti conosciuta a livello mondiale. Nel 1963 il ragioniere Lombardo diede vita al liquorificio Ralò a Roma.

All’attività dei liquori venne in breve affiancata quella della produzione di olive e l’ispirazione si rivelò subito azzeccata. Nel 1976 la famiglia Lombardo, di origini siciliane, si trasferì a San Severino, in uno stabilimento più grande. Venne ampliata la gamma dei prodotti con antipasti e verdure sottolio e cessò la produzione dei liquori. Nacque il marchio Castellino.

Negli anni ’80 il figlio Francesco iniziò a lavorare nell’azienda di famiglia, occupandosi dell’area commerciale. Le vendite aumentarono e il mercato si espanse in Europa, negli Usa e in Canada. Nacque l’idea delle olive in vaschetta, un’autentica rivoluzione nel settore.

Nel 1995 l’azienda si trasferì in uno stabilimento di 6.500 mq, cinque anni più tardi Francesco divenne amministratore unico della Ralò Srl.

Nel 2010 venne acquisito uno stabilimento di 9.000 mq a Matelica. Le nuove certificazioni di qualità garantiscono l’eccellenza dei prodotti della ditta, secondo la filosofia cara a Vincenzo della «qualità del prodotto e soprattutto della serietà nei confronti dei clienti, considerati collaboratori e non solo».

Un’intervista nella sua azienda nel marzo del 2019 Vincenzo Lombardo assieme all’allora sindaco Cesare Martini, al direttore artistico Francesco Rapaccioni e alla professoressa Gabriela Lampa in occasione della presentazione di un suo libro nel 2014





Vincenzo amava con la stessa intensità la sua terra di origine e le Marche, una regione in cui ha investito tutta la sua professionalità. È stato anche un apprezzato scrittore di poesie e romanzi legati alla sua terra di origine.

Lo stimato imprenditore lascia, oltre al figlio Francesco, la nuora Teresa, i nipoti Riccardo, Elena e Sofia e la sorella Maria. I funerali saranno celebrati domani – sabato 17 ottobre – alle 14.45 nella chiesa di San Domenico.

Lu.Mus.