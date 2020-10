Associazione Help dona Tv e termoscanner alla Pediatria

Due televisori e due termoscanner in dono dall’associazione Help Sos salute e famiglia onlus al reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Macerata e per l’ambulatorio pediatrico e il consultorio di San Severino. L’attrezzatura è stata acquistata dall’associazione grazie ai fondi raccolti con il 5×1000, risorse con le quali il gruppo di mamme settempedane supporta da tempo le attività di famiglie, scuole e ospedali. Le azioni portate avanti da Help sono rivolte, pertanto, al contrasto delle situazioni di disagio familiare, sociale e sanitario, promuovendo durante l’anno una serie di eventi e incontri per aiutare genitori e insegnanti ad affrontare diverse tematiche sensibili.

A ricevere questi speciali doni pre-natalizi stavolta è stato il dottor Roberto Castellini, direttore di Pediatria, insieme alla sua équipe medica e alle infermiere. Le due consegne, altresì, sono state effettuate dalla presidente Cristina Marcucci e, per i termoscanner, dalle consigliere Roberta Spernanzoni e Angela Recchi.

«Continuiamo a investire le risorse del 5×1000 sul territorio – ha spiegato la presidente Marcucci -, in questo caso volevamo far sentire la nostra vicinanza al reparto di Pediatria di Macerata e il nostro sostegno al dottor Castellini. Grazie all’attuale direttore – ha aggiunto – nel reparto c’è un’evidente armonia e una grande collaborazione nell’ambiente di lavoro: negli ultimi due anni Castellini ha guidato Pediatria con grande competenza. Confidiamo che, visti la sua esperienza e il suo curriculum, possa continuare a farlo anche in futuro».

Nel dettaglio, infine, le due Tv saranno destinate alle camere di degenza dei bambini attualmente non attrezzate. Mancano però altri tre televisori: «L’appello è affinché si possano raccogliere le somme necessarie per completare quanto avviato».