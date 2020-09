“Luci e Pietre” dà avvio all’Istruzione parentale condivisa

Lo scorso lunedì 14 settembre l’associazione Luci e Pietre di San Severino ha dato avvio al programma di Istruzione parentale condivisa presso il monastero di Santa Caterina, al Castello al monte, con possibilità di sfruttare spazi chiusi e all’aperto.

“Il programma didattico – spiegano le responsabili dell’associazione – segue e applica le linee guida ministeriali, privilegiando l’apprendimento all’aria aperta (outdoor education), esperienziale ed interattiva a piccoli gruppi, avvalendosi di professionisti e personale preparato e qualificato nel campo dell’educazione, della pedagogica e della psicoterapia.

A chi è rivolto? Bambini dell’Infanzia – età compresa tra i 2 e i 5 anni – e della Primaria, tutte le classi, per progetto in continuità negli anni.

Possibilità di scelta oraria 8-12, 8-14 o 8-16, con spazio mensa in struttura.

In aggiunta laboratori extra-scolastici in partenza dalla prossima settimana (possibilità di partecipazione ai laboratori anche per fruitori esterni):

tutti i lunedì laboratorio artistico per grandi e bambini, Infanzia e Primaria; tutti i martedì laboratorio di inglese per Infanzia e Primaria; tutti i venerdì laboratorio musicale per la fascia dell’Infanzia e della Primaria.

Il nostro progetto di Istruzione parentale condivisa – conclude l’associazione – vuole rappresentare una continuità con i tempi presenti e un’avanguardia nel campo dell’educazione, una preziosa opportunità in grado di coniugare esigenze e desideri, istruzione e benessere, con personale qualificato e preparato”.