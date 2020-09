Servizio civile per 34 giovani: domande entro 21 settembre

L’Unione montana di San Severino ricorda che scade il 21 settembre il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al bando di selezione per i progetti di servizio civile regionale “Garanzia giovani 2020”.

Le domande, complete di curriculum vitae autocertificato, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico Siform2, all’indirizzo: https://siform2.regione. Possono partecipare al bando tutti i giovani regolarmente iscritti presso il Centro dell’impiego che si trovino nelle seguenti condizioni:

– età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda su Siform2;

– disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 e successive modifiche e integrazioni;

– non frequentanti un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

– non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;

– non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;

– che non abbiano già svolto servizio civile regionale (LR 15/2005 e s.m.i.) né la stessa Misura nella fase 1 di Garanzia Giovani

– siano in possesso del diploma di scuola di istruzione secondaria di II grado;

– siano in possesso di patente B.

I volontari presteranno servizio per 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per 25 ore settimanali, per complessivi 12 mesi, con un rimborso mensile pari a 439,50 euro. Tutti i dettagli sulle attività previste e sulle sedi disponibili sono contenuti nelle schede-progetto (allegato 2) pubblicate sul sito www.umpotenzaesino.it e www.ats17.it

I progetti attivati dall’Unione montana di San Severino sono:

– Giovani di ieri, posti disponibili 20;

– Disabilita la disabilità, posti disponibili 10;

– Taxi sociale, posti disponibili 4.