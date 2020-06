Post lockdown: “Softair, lo sport che unisce… in sicurezza”

Finalmente, dopo circa due mesi di pausa, sono ricominciati gli allenamenti del PitBull SoftAir Club. L’Associazione sportiva di San Severino, infatti, affiliata alla Figt, ha ripreso la sua attività sportiva dopo lo stop forzato imposto a tutti a causa del Covid-19.

Il softair è uno sport che si svolge all’aperto, in mezzo alla natura e, nonostante sia fortemente basato sul gioco di squadra, il coordinamento a distanza tramite radio è uno dei punti cardine su cui si basa.

Questa attività, infatti, è un mix tra tattiche militari, orientamento in montagna, disciplina e rispetto delle regole, pertanto si sposa bene con i vari protocolli di sicurezza che vanno rispettati in questo periodo difficile.

Gli atleti sono tornati finalmente a ripercorrere i terreni delle bellissime colline settempedane e a ritrovare subito quel senso di unione e di aggregazione che era tanto mancato durante il lockdown.

Oggi, più che mai, si può apprezzare quanto lo sport e l’attività fisica all’aperto siano un toccasana per il corpo, ma anche per la mente, e che il gioco di squadra, nel rispetto delle regole, è assolutamente da incentivare.

Invitiamo, quindi, tutti gli interessati (ragazzi e ragazze, dai 16 anni compiuti in su) a contattarci per concordare con noi una prova gratuita, vi forniremo noi tutto il materiale e l’affiancamento necessario e ce la metteremo tutta per farvi passare una mattinata emozionante e divertente.

Ci trovate su Facebook e Instagram oppure direttamente sul nostro sito www.pitbullsoftair.it.

PitBull SoftAir Club