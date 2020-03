Rinviato di nuovo lo spettacolo con Lello Arena, sospeso quello con Enzo Decaro

I Teatri di Sanseverino, facendo seguito a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”, informano che tutti gli spettacoli e gli eventi programmati sono sospesi fino al 5 aprile.

La direzione artistica sta lavorando, insieme all’Amat e alle varie compagnie, alla riprogrammazione delle date.

Aggiornamenti, recuperi degli spettacoli e/o procedure di rimborso dei biglietti per i titoli cancellati saranno comunicati quanto prima attraverso i canali stampa e social. Infoline Pro loco 0733638414, aperta da martedì a domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Di seguito il nuovo calendario degli spettacoli fino al 5 aprile:

– domenica 8 marzo, teatro Feronia, “Messi a nudo”, Compagnia teatrale Le mezze facce di Tolentino, ANNULLATO, rimborso biglietti in Pro loco;

– sabato 14 marzo, teatro Italia, rassegna Altre culture, “Asia centrale, genti e montagne” immagini di Federica Piantoni, ingresso gratuito, RINVIATO a data da destinarsi;

– domenica 15 marzo, palazzo Manuzzini – Pinacoteca civica, rassegna “Incontri con l’autore”, incontro con Samuela Baiocco, ingresso gratuito, RINVIATO a data da destinarsi;

– martedì 17 marzo, teatro Feronia, “Parenti serpenti” con Lello Arena, in abbonamento, RINVIATO a data da destinarsi;

– sabato 21 marzo, teatro Feronia, “Rengrazzienno ‘Ddio” Compagnia Teatrale Fabiano Valenti di Treia, ANNULLATO;

– giovedì 2 aprile, teatro Feronia, “Non è vero ma ci credo” con Enzo Decaro, in abbonamento, SOSPESO;

– sabato 4 aprile, teatro Feronia, “Concerto di Primavera”, ingresso gratuito, SOSPESO;

– domenica 5 aprile, teatro Italia, rassegna “Altre culture”, “Rajasthan, terra di colori”, ingresso gratuito, RINVIATO a data da destinarsi.