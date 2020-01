Ospedale, giovedì sera all’Italia Consiglio comunale aperto

“Il suo silenzio e la sua non risposta alle nostre richieste scritte non sono accettabili per il ruolo che Lei ricopre e per il quale non può sottrarsi a un chiarimento e a un confronto”. Il sindaco Rosa Piermattei è tornata a scrivere al presidente e assessore alla Salute della Regione Marche, Luca Ceriscioli, per chiedere nuovamente il ritiro della Determina 742 del 31 dicembre 2019 che ha provocato un “grave colpo” all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. “Mi domando – scrive la Piermattei a Ceriscioli – come sia possibile restare in silenzio quando una comunità che sta ancora vivendo il dramma del terremoto le chiede spiegazioni per un atto compiuto sotto la sua presidenza e del quale Lei, di fatto, si trova a condividere a pieno titolo tutte le responsabilità”. Sullo stesso argomento della “nefasta Determina di Capodanno”, intanto, è stato convocato per giovedì 30 gennaio, alle 21 al teatro Italia, un Consiglio comunale d’urgenza monotematico, cioè con un unico punto all’ordine del giorno: “Determina 742 del 31/12/2019 – Piano Sanitario Regionale”. Alla seduta sono stati invitati anche i sindaci delle aree interne, i parlamentari maceratesi nonché lo stesso Ceriscioli, i direttori Storti e Maccioni. “La finalità – spiega il primo cittadino settempedano – è quella di definire come affrontare la tutela della sanità dell’entroterra montano”.