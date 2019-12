In pagamento il “Cas” di novembre a 719 nuclei familiari

Il Comune informa che è in pagamento il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, del mese di novembre. Sono 719 i nuclei familiari destinatari del contributo che, complessivamente, ammonta a 536.450 euro. Gli uffici comunali ricordano inoltre che gli aventi diritto al Cas devono comunicare ai Servizi sociali ogni variazione del nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità, la revoca dell’inagibilità della propria abitazione lesionata dal sisma oppure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.

Intanto, il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità con la quale, a seguito del terremoto 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un immobile in via Giacomo Spontini.