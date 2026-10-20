In Comune i campioni d’Italia della Polizia locale: fra loro i “nostri” Crescentini e Cardorani

Festa grande nella sala consiliare per i sovrintendenti capi della Polizia locale di San Severino, Luca Crescentini e Federico Cardorani, e per gli altri giocatori protagonisti del titolo tricolore conquistato a giugno al 28esimo Campionato nazionale di calcio a 5 delle Polizie locali d’Italia.

Il sindaco Rosa Piermattei e l’Amministrazione comunale hanno voluto accogliere ufficialmente i due agenti settempedani, insieme ai colleghi, per tributare loro il giusto riconoscimento istituzionale, celebrando una vittoria storica che ha portato sul tetto d’Italia i colori della Città di San Severino Marche. Per l’occasione, i due atleti hanno voluto mostrare e alzare nuovamente la coppa insieme al primo cittadino, suggellando un momento di grande orgoglio per tutta la comunità.

I due rappresentanti della Polizia Locale settempedana hanno conquistato il titolo nazionale insieme al Gruppo sportivo Pesaro — una selezione a forte impronta marchigiana, con un innesto toscano, guidata dal tecnico Elia Renzoni — nella competizione disputata al villaggio Serenè Blu Serena di Marina di Cutro, in provincia di Crotone, e organizzata dall’Aspli (Associazione sportiva Polizie locali d’Italia). Il torneo ha visto la partecipazione entusiasta di ben 18 formazioni da tutta la penisola.

Il successo di Crescentini e Cardorani, e degli altri del team, corona un percorso straordinario e un’attesa durata ben 18 anni di partecipazione alla rassegna nazionale, durante i quali i due agenti avevano sfiorato la gloria conquistando due secondi e due quarti posti. La cavalcata del G.S. Pesaro è stata emozionante: dopo un avvio in salita nella fase a gironi, la squadra si è ricompattata fino alla finalissima contro il Palermo, vinta ai tempi supplementari per 2 a 1 riscattando l’unica sconfitta subita al debutto.

La rosa tricolore, oltre ai settempedani Luca Crescentini e Federico Cardorani, era composta da Massimo Giusti, Mirco Biondi, Rodolfo Pazzaglia, Michele Fabbroni e Stefano Chiappori di Pesaro, Marco Fabbroni di Marotta, Massimiliano Petrella di Ancona, Niky Veroli di Fermo, Fiorenzo Fiorani di Macerata, Mattia Leoni di Falconara, Marco Di Nunzio di Acquasanta Terme e Davide Bartolini di Siena.