La Climacalor travolge Fochi Pollenza (97-62) e resta sola in testa al girone B

La Climacalor San Severino di coach Giacomo Funari domina dal primo all’ultimo minuto il Fochi Pollenza, conquistando tutti e quattro i periodi nel punteggio (97-62 il finale), chiudendo con sei giocatori in doppia cifra e guadagnando la vetta solitaria della classifica grazie al k.o. casalingo della Vigor Matelica, battuta sul proprio parquet dal Tolentino. Iniziata con un minuto di raccoglimento in memoria dello sfortunato Stefano Marrese, il 21enne settempedano perito in un incidente stradale lunedì scorso, la serata si è conclusa con la dedica della vittoria sui pollentini da parte della società del presidente Enrico Bonci proprio a Stefano. Unico neo il serio infortunio al ginocchio patito dal giovane Carpineti in una fase di gioco della ripresa che ha reso necessario l’intervento dei sanitari, accorsi in autoambulanza. «Siamo stati avanti dall’inizio alla fine – analizza nel post gara il coach in seconda Danilo Di Battista – anche se nei primi due quarti abbiamo palesato qualche distrazione di troppo. Dopo aver perso qualche pallone, però, ci siamo registrati, condividendo bene la sfera. Nel secondo tempo la partita è scivolata via senza sussulti, anche se purtroppo abbiamo dovuto registrare l’infortunio al ginocchio del giovane giocatore ospite Carpineti, a cui auguriamo di rimettersi nel minor tempo possibile». Guardando ai primi tre match di campionato conclusi con altrettante vittorie, Di Battista sottolinea: «possiamo ritenerci soddisfatti per i 6 punti conseguiti ma – il coach in seconda della Climacalor trova il neo – dobbiamo approcciare meglio le partite con tutte le squadre, mentre finora siamo stati un po’ altalenanti. Possiamo migliorare». Fin dal prossimo incontro con un’altra squadra osimana. Dopo il successo a spese della Futura all’esordio, i settempedani sono chiamati a concedere il bis nella terra dei “senza testa”, «questa volta – ricorda Di Battista – sul parquet della Project Osimo, una squadra giovane con individualità interessanti». Palla a due al Palabaldinelli alle 18.30 di sabato 24 ottobre.

CLIMACALOR-FOCHI POLLENZA 97-62

CLIMACALOR: Moscatelli 15 (2 tiri da 3 punti), Severini 5 (1t. da 3p.), Riccardo Migliorelli 5 (1t. da 3p.), Potenza 15, Atodiresei, Corvatta 2, Jacopo Migliorelli 5 (1t. da 3p.), Spernanzoni 15 (3t. da 3p.), Barocci 11, Magrini 12, Fucili 12 (1t. da 3p.). All. Funari

FOCHI POLLENZA: Manciola, Alfonsi 19 (3 tiri da 3 punti), Malloni, Giustozzi, Ercoli 13, Mazzoleni 11 (2t. da 3p.), Massaccesi 3 (1t. da 3p.), Bravi 2, Pandolfi, Forconi 2, Carpineti, Rossi 12. All. Pucciarelli

NOTE: parziali 27-18, 19-14, 33-17, 18-13; progressivi: 27-18, 46-32, 79-49, 97-62; nessun uscito per 5 falli; prima del match è stato osservato un minuto di raccoglimento alla memoria del giovane settempedano Stefano Marrese prematuramente scomparso.

Luca Muscolini