Mister Pierantoni resta alla Settempeda: “Sono contento, era quello che volevo”

La notizia della riconferma di Gregory Pierantoni sulla panchina della Settempeda era stata annunciata nei giorni scorsi, ma ora è ufficiale anche nei fatti, dato che nelle scorse ore il tecnico ha posto la propria firma sul nuovo contratto rinnovando così un legame che era dato non solo per scontato, ma desiderato e voluto da tutte le componenti della società biancorossa. Il nuovo accordo fra le parti è biennale. L’allenatore di Corridonia resta dunque alla guida della Settempeda dando seguito ad una prima stagione positiva conclusasi con un brillante terzo posto finale.

Dopo aver annunciato la continuità del progetto sportivo, la dirigenza biancorossa si è immediatamente adoperata per porre il primo fondamentale tassello in vista della nuova stagione ed ha subito portato a termine l’operazione più urgente, ovvero quella di blindare Pierantoni che ha ampiamente meritato la riconferma dopo aver dimostrato con i fatti in campo di essere guida indispensabile per la squadra oltre che persona stimata e apprezzata dall’ambiente e da tutta la tifoseria, soprattutto quella più calda dei Boys.

Piazzato questo primo “colpo” di mercato, la Settempeda potrà ora iniziare a lavorare sul mercato per mettere a punto il nuovo organico per il campionato di Promozione 2026/2027.

Ecco le parole di Gregory Pierantoni subito dopo la firma: “Sono contento ed era quello che volevo. Una volta chiarito il futuro societario ed avute le rassicurazioni da parte della dirigenza su continuità e progetto, la firma è stata una conseguenza naturale. D’altra parte non avevo dubbi e volevo rimanere a San Severino dove mi sono trovato benissimo e dove ci sono tutte le condizioni per fare bene e svolgere un ottimo lavoro. La precedenza l’avevo data alla Settempeda e quando tutto si è chiarito ho firmato. Sono felice che la dirigenza abbia risolto per il meglio le cose, era un aspetto essenziale e fondamentale per poter rimanere. La società consolidata e rafforzata è un bene per tutti, soprattutto per me, per la squadra e per quello che si potrà fare a livello sportivo. Gli obiettivi non cambieranno e saranno importanti. Ora ci metteremo sotto a lavorare per costruire la nuova squadra”.

Roberto Pellegrino