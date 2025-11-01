Il portiere Saverio Giachetta si accasa all’Aurora Treia in Promozione

L’Aurora Treia ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del settempedano Saverio Giachetta. L’estremo difensore, classe 1998, è arrivato ad inizio settimana all’Aurora e ha già fatto il suo debutto nella sfida di Coppa Italia contro la Vigor Montecosaro.

Un rinforzo affidabile tra i pali che ha già maturato un percorso ricco di esperienze: dalle giovanili del Pescara fino alla serie D con Pineto e Porto Sant’Elpidio. Poi ancora altre esperienze tra Eccellenza e Promozione con le maglie di Sangiustese, Potenza Picena e Appignanese.