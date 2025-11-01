Ultime news
Il portiere Saverio Giachetta si accasa all’Aurora Treia in Promozione

L’Aurora Treia ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del settempedano Saverio Giachetta. L’estremo difensore, classe 1998, è arrivato ad inizio settimana all’Aurora e ha già fatto il suo debutto nella sfida di Coppa Italia contro la Vigor Montecosaro.

Un rinforzo affidabile tra i pali che ha già maturato un percorso ricco di esperienze: dalle giovanili del Pescara fino alla serie D con Pineto e Porto Sant’Elpidio. Poi ancora altre esperienze tra Eccellenza e Promozione con le maglie di Sangiustese, Potenza Picena e Appignanese.

