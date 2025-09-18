Bike tour: una pedalata fra le colline settempedane a favore della Lega del Filo d’Oro

Domenica 21 settembre torna l’evento “Colline settempedane Bike tour”, appuntamento giunto quest’anno alla quarta edizione e organizzato dall’associazione Bike Zone in collaborazione con Acsi ciclismo e con il sostegno della Lega del Filo d’Oro come partner etico.

Si tratta di una iniziativa che unisce la passione per la mountain bike alla scoperta delle colline marchigiane, tra panorami mozzafiato, tradizione enogastronomica e spirito di comunità.

Il programma

Ritrovo alle ore 7.30 in Piazza del Popolo e apertura delle iscrizioni. Partenza ufficiale alle ore 9. Quota di partecipazione 20 euro. Due i percorsi disponibili: un percorso lungo di 33 km con dislivello positivo di 1.300 m e un percorso corto di 20 km con dislivello positivo di 700 metri.

Entrambi i tracciati attraversano le suggestive colline settempedane, offrendo scorci unici sul territorio maceratese, tra borghi, strade bianche e natura incontaminata. Pacco gara garantito ai primi 100 iscritti, ristoro lungo il percorso, pranzo finale per tutti i partecipanti ed assistenza medica garantita lungo l’intero tragitto.

Premi finali ai 3 gruppi più numerosi, premi a sorteggio individuali. E’ richiesto il certificato medico. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere a Gionata, al numero di telefono 338 8168729.

L’associazione Bike Zone è da anni punto di riferimento per gli appassionati di Mtb e ciclismo nelle Marche, impegnata non solo nell’organizzazione di eventi sportivi, ma anche nella promozione del turismo slow, del benessere e della valorizzazione del territorio. Il “Colline settempedane Bike tour” 2025 sostiene la missione della Lega del Filo d’Oro, realtà nazionale che da oltre 60 anni si occupa di assistenza, riabilitazione e inclusione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Partecipare significa dunque non solo vivere una giornata di sport e natura, ma anche contribuire a un progetto sociale di grande valore.