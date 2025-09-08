Tornano i treni sulla ferrovia Civitanova-Albacina dopo tre mesi di lavori

Dopo tre mesi di lavori costati 258 milioni di euro, riapre la ferrovia che collega Civitanova Marche, Macerata e Albacina. In tutto 86 chilometri, tre dei quali distribuiti fra otto gallerie.

Due i principali interventi svolti: la sostituzione dei binari per rendere la linea a trazione elettrica e l’introduzione del più evoluto sistema europeo per la gestione del traffico ferroviario; in sostanza, una tecnologia che permette di sfruttare la rete al massimo, garantendo al contempo il corretto distanziamento dei treni e quindi la sicurezza.

Per il momento, i due interventi sono stati eseguiti solo su una parte della Civitanova-Albacina: i lavori per il completamento delle opere – spiega Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS responsabile dell’infrastruttura – saranno realizzati prevalentemente di notte.

L’obiettivo finale è aumentare la portata e la regolarità del servizio, con benefici in termini di puntualità; una volta a regime, è prevista anche una riduzione dei tempi di viaggio.

Nel complesso, fra i dipendenti di Rfi e gli addetti delle aziende appaltatrici, circa 180 persone sono state impiegate finora nell’ammodernamento della linea.