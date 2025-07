Itts “Divini”: tre alunni conseguono il diploma di maturità con 100 e lode

Il “Divini” festeggia i neodiplomati che si sono distinti per un percorso di studi eccellente ed hanno conseguito il titolo con il massimo dei voti.

I 100 e lode dell’anno scolastico 2024-2025 sono Jacopo Baiocco (V F), Manuele Marini (V G) e Federico Pascucci (V F). I tre hanno frequentato con profitto la specializzazione di Informatica, distinguendosi per impegno e risultati.

I docenti del Consiglio di Classe li hanno celebrati con una breve cerimonia, augurando loro una brillante prosecuzione degli studi a livello universitario sempre nel campo informatico.

L’Istituto tecnico tecnologico “Divini” si conferma quindi un punto di riferimento regionale per la formazione tecnico – scientifica, sia in preparazione di ulteriori percorsi di studio, sia per l’immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Ai neodiplomati l’augurio di distinguersi sempre nel campo civile, lavorativo e degli studi.