2 Giugno: baby sindaco Viola Rosoni consegna la Costituzione al neodiciottenne Francesco Chiarella

Domenica 2 giugno è stato celebrato il 78esimo anniversario della Repubblica con una cerimonia molto partecipata in cui sono stati sottolineati i valori fondanti della Costituzione italiana.

La commemorazione ha preso il via con i saluti ufficiali dell’Amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi. Al suo fianco, per tutta la durata dell’evento, il baby sindaco Viola Rosoni del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Presenti anche i membri del Consiglio dei ragazzi, la dirigente scolastica Catia Scattolini e le referenti del progetto “Cittadinanza e Costituzione”, Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco.

Numerose le autorità e le rappresentanze in piazza: il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, l’assessore Paolo Paoloni e i consiglieri Alberto Capradossi, Tiziana Gazzellini e Tarcisio Antognozzi, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, il presidente e i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, cavalier Decio Bianchi, una rappresentanza della Polizia locale, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e il vicario vescovile, don Donato De Blasi, i volontari della Croce rossa italiana.

Un momento particolarmente significativo è stata la lettura di alcuni articoli scelti della Costituzione e di altri pensieri significativi da parte degli studenti, un gesto che ha sottolineato la centralità della Carta Costituzionale nella vita democratica del Paese. Le celebrazioni sono state ulteriormente impreziosite dall’intervento musicale del Corpo filarmonico “F. Adriani”, che ha contribuito a creare un’atmosfera solenne.

Il culmine della cerimonia è stato il suggestivo momento della consegna di una copia della Costituzione a Francesco Chiarella, un neo-diciottenne, studente al quarto anno del Liceo Scientifico “Francesco Filelfo” di Tolentino e violinista per passione, recentemente impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro proprio in Comune. Un gesto simbolico con la consegna del testo da parte del baby sindaco, Viola Rosoni, che ha voluto sigillare il passaggio di testimone.

Nel suo intervento di saluto, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, aprendo la cerimonia ha ripercorso il significato profondo del 2 giugno 1946, giorno in cui le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica, ponendo in essa “i propri sogni”.

Ha poi declinato il “sogno realizzato” in alcune parole chiave: dalla pace alla solidarietà, dall’uguaglianza alla democrazia chiedendo di intensificare gli sforzi diplomatici per superare le tante guerre che bussano anche alle nostre porte, evidenziando l’importanza delle associazioni che arricchiscono e migliorano la nostra vita e aggiungendo un invito ai giovani a portare il loro entusiasmo e la loro voglia di cambiare per quanto riguarda proprio l’uguaglianza e la democrazia.

La Bianconi ha poi spiegato cosa sia la Repubblica: “Fatta dalle persone che ogni giorno si impegnano per il suo progresso”, attraverso il lavoro, l’impegno nelle istituzioni, il sacrificio delle Forze dell’Ordine e il volontariato delle associazioni. Ha concluso sottolineando il ruolo cruciale dei giovani: “Tocca ai giovani scrivere il futuro del nostro Paese! E noi dobbiamo essere loro accanto, con il sorriso, la fiducia e magari qualche consiglio che l’esperienza ci permette…”.

Il discorso si è concluso con un toccante passaggio sull’importanza della Repubblica nella vita di ciascuno, definita come “il luogo dove si è nati in sicurezza, dove si è avuta la possibilità di crescere e formarsi, e dove si riceve aiuto in caso di pericolo, senza distinzioni”.

Parallelamente, il sindaco Rosa Piermattei ha preso parte alle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica organizzate, per la provincia, in Piazza della Libertà a Macerata. Qui il primo cittadino settempedano ha presenziato, insieme al prefetto Isabella Fusiello, ai sindaci del territorio, al vice presidente della Regione Filippo Saltamartini e ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, alle commemorazioni che hanno coinvolto l’intera provincia.