Tutto pronto per la terza Camminata per la vita: ecco tutte le istruzioni per aderire

Domenica 18 maggio si svolge la terza Camminata per la vita, manifestazione aperta a tutti, promossa per sensibilizzare i giovani patentati alla sicurezza stradale e favorire autocoscienza responsabile dei ragazzi alla guida equilibrata.

Il programma.

Ritrovo: 8.30 in Piazza del Popolo per preparativi e distribuzione t-shirt, prenotata e non ritirata, bianca o rossa con scritta Mai più fiori schiacciati/recisi sulla strada.

La camminata inizia alle 9 e prosegue per via Battisti, Matteotti, Mazzini, San Michele, Colotto, Taccoli fino al piazzale Scuriatti (circa 6 km) con scorta tecnica (conforme al D. leg. 30.4.1992, n. 285), in ausilio al personale di Polizia locale, Protezione civile, Croce rossa, Agesci. Le strade sono chiuse al traffico, pertanto estrema sicurezza. Acqua per gli assetati lungo il cammino (557 bottigliette sono già nel bagagliaio del Berlingo di GiamBo) con due soste di riflessioni: una sul luogo dell’incidente di Matteo, giusto 10 anni fa, l’altra sosta nel piazzale Scuriatti, dove, dopo interventi liberi, pizza e bibita per tutti; qui si conclude la manifestazione ufficiale. Il ritorno è garantito dalla Contram e gratuito prima e dopo la messa, celebrata da don Donato alle 12 a Taccoli.

Partecipazione

Non prevedendo il numero delle adesioni, è necessario dire o comunicare su WhatsApp a Giammario (3393757465) l’adesione specie per ordinare le pizze e prenotare magliette su misura; pertanto WhotsAppatemi, prenotate e/o ritirate, se potete, la t-shirt allo Scrigno della gioia sabato 3, sabato 10 e sabato 17 maggio, ore 10-12 e 16-19. Agli adulti e a chi può si chiede il contributo di 10 euro. La t-shirt non è obbligatoria per la partecipazione, anche perché ne ho solo 600.

Nota Bene

1) Si ricordano i giovani vittime di incidenti stradali (Andrea, Andrea, Cristina, Luca, Manuel, Marco, Matteo, Michele, Pietro, Stefano, Walter), di malattia o altre cause (Amarildo, Fabio, Giorgio, Greta, Mirko, Rossano, Simone); altri nomi non sono presenti per rispetto della privacy.

2) Chi vuole pranzare in loco prenoti entro giovedì 15 maggio allo 0733633063 (ristorante Scuriatti di Taccoli), mentre chi vuole visitare la bella cittadina prenoti allo 07331898230 oppure 3292670253 (trattoria “Antiche Mura”).

3) I bambini possono venire in bici, monopattino, triciclo, carrozzina o anche a… piedi.

4) Chi ha conservato la t-shirt bianca può indossarla a meno che….

5) Se dovesse piovere, l’iniziativa è confermata perché poi smetterà (così mi ha garantito Qualcuno); portare tuttavia K-Way, impermeabili, cappello/ombrello; portare soprattutto il vostro cuore pronto a offrire sorrisi, abbracci, affetto, vicinanza e condivisione a quanti continuano a soffrire e continueranno per la perdita dei loro amati figli e fratelli.

Giammario Borri